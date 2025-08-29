  • Haberler
  Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip'ten YKS'de Üstün Başarı: Mühendislikte Patlama, Tıpta İstikrarlı Yükseliş!

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip'ten YKS'de Üstün Başarı: Mühendislikte Patlama, Tıpta İstikrarlı Yükseliş!

Kayseri'nin köklü eğitim kurumlarından Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla büyük bir başarıya daha imza attı.

Açıklanan sonuçlara göre okuldan 4 öğrenci Tıp Fakültesi, 1 öğrenci Diş Hekimliği, 3 öğrenci Eczacılık, 14 öğrenci Mühendislik, 1 öğrenci Hukuk, 2 öğrenci Mimarlık, 1 öğrenci Veterinerlik ve 4 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşti.

Sağlık alanında 5 Hemşirelik, 2 Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık ve 1 Fizik bölümüne giden öğrenciler de dikkat çekti. Ayrıca 2 İlahiyat, 2 İşletme, 1 Yönetim Bilişim Sistemleri ve 3 farklı bölüm tercihiyle okulun başarı grafiği genişledi.

Okul yönetimi, bu sonuçların disiplinli çalışmanın, adanmışlığın ve İmam Hatip ruhunun bir yansıması olduğunu vurgularken; elde edilen başarıların gelecek yıllar için de umut verdiğini belirtti.

