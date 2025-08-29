Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip'ten YKS'de Üstün Başarı: Mühendislikte Patlama, Tıpta İstikrarlı Yükseliş!

Açıklanan sonuçlara göre okuldan 4 öğrenci Tıp Fakültesi, 1 öğrenci Diş Hekimliği, 3 öğrenci Eczacılık, 14 öğrenci Mühendislik, 1 öğrenci Hukuk, 2 öğrenci Mimarlık, 1 öğrenci Veterinerlik ve 4 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşti.

Sağlık alanında 5 Hemşirelik, 2 Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık ve 1 Fizik bölümüne giden öğrenciler de dikkat çekti. Ayrıca 2 İlahiyat, 2 İşletme, 1 Yönetim Bilişim Sistemleri ve 3 farklı bölüm tercihiyle okulun başarı grafiği genişledi.

Okul yönetimi, bu sonuçların disiplinli çalışmanın, adanmışlığın ve İmam Hatip ruhunun bir yansıması olduğunu vurgularken; elde edilen başarıların gelecek yıllar için de umut verdiğini belirtti.