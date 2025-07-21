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Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek Çocuklar Muaythai Şampiyonasını tamamlandı

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan minik ve yıldız yaş kategorisinde sporcuşarın mücadele ettiği şampiyona Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek adı ile gerçekleştirildi.

Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek Çocuklar Muaythai Şampiyonasını tamamlandı

Hafta sonu Talas Spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya minik ve yıldızlar yaş kategorisinde 200 sporcu katıldı. Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek Çocuklar Muaythai Şampiyonasının açılış seremonisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın ardından Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Hacı Bektaşi Veli üniversitesi Öğretim Görevlisi Özden Taşgın konuşma yaptı. Dün sona eren şampiyonada Başarı SK en çok puanı toplayan kulüp olurken ikinci kulüp Sağlık ERVA SK daha sonra ise İncesu OSB ERVA oldu.

Haber Merkezi

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