Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine ev takdim edildi

Valilik makamında yapılan ev teslim törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra İl Jandarma Kom. Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cüneyt Özdemir ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesi katıldı.



Teslim töreninde konuşan Vali Çiçek, “Öncelikle 24.05.2022’de Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kardeşimiz P. Uzm. Çvş. Onur Doğan’ a Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Böyle güzel bir hayra vesile oldukları için Türkiye Tekstil Sanayi ve İş Verenleri sendikasına ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çiçek, konuşmasının ardından katılımcılar ile şehidin ailesine evin tapusunu takdim etti.