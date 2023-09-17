Şehit polis Akpınar için tören düzenlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak şehit olan polis memuru Murat Akpınar için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 17.09.2023 13:42
  • Güncelleme: 18.09.2023 08:56
Şehit polis Akpınar için tören düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak şehit olan polis memuru Murat Akpınar için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

13 Ağustos’ta Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T. ve beraberindeki M.T., iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar göğsünden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T. ile birlikte M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, C.T. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar ise, tedavi gördüğü hastanede 34 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Şehit Akpınar için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kurum kuruluş müdürleri, üniversite rektörleri, Akpınar’ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehit Akpınar’ın özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edildi. Akpınar’ın naaşı, törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Hulusi Akar Cami’ne götürüldü.

Eşini polis yeleğiyle uğurladı

Öte yandan, 2 çocuk babası şehit polis memurunun eşi Demet Akpınar, tören alanına eşinin polis yeleğile geldi. Bir an olsun elinden şehit eşinin fotoğrafını bırakmayan Demet Akpınar’ın feryatları yürek dağladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş ve Vali Çiçek, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti

Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 5 maçta yenilmedi: 9 puan topladı

Kayserispor 5 maçta yenilmedi: 9 puan topladı

Kaza yapan aracı gören abla kardeşini aradı

Kaza yapan aracı gören abla kardeşini aradı

DAHA FAZLA
Bilal Erdoğan: 'Uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı'

Bilal Erdoğan: 'Uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı'

Talasgücü Belediyespor – Mardin 1969 Spor: 2-0

Talasgücü Belediyespor – Mardin 1969 Spor: 2-0

MHP'de Demirezen Güven Tazeledi

MHP'de Demirezen Güven Tazeledi

Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'