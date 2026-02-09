  • Haberler
Şehit polis Mehmet Güngördü, şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde Yeşilhşsar'da anıldı

Şırnak'ta teröristlerin zırhlı polis aracına düzenlediği saldırıda ağır yaralanarak sevk edildiği hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Güngördü (32), şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şırnak’ta 10 Şubat 2016’da PKK’lı teröristlerin zırhlı araca yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda polis memuru Mehmet Güngördü şehit oldu. Şehit Güngördü, memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi. Güngördü, şehadetinin 10’uncu yıl dönümünde Yeşilhisar ilçesine bağlı Güzelöz Mahallesi’ndeki kabri başında anıldı. Buradaki anma programına Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel,Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cengiz Duzcu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şahin, ilçe Müftüsü Mustafa Nafi Çiftçi İlçe hastene başhekimi Muhammet Enes Kılıçoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş Kurum Amirleri ,şehidin annesi ve babası, ikiz kardeşi İzzet Güngördü,yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunduğu programda şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Haber Merkezi

