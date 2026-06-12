Şehit polis memuru Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi
Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Murat Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.
Olay, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde 13 Ağustos 2023'te meydana geldi. İhbar üzerine asayiş olayına intikal eden Polis Memuru Murat Akpınar, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 34 gün sonra hayatını kaybederek şehit düştü.
ŞEHİT POLİS MEMURU AKPINAR’IN İSMİ, PINARBAŞI POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ'NE VERİLDİ
Şehit olan Polis Memuru Murat Akpınar’ın isminin Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verilmesi sebebiyle tören düzenlendi. Törene, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın,
Şehit yakınları ve ailesik atıldı.
Daha sonra kazaların ve belaların defi için kurban kesim töreni gerçekleştirildi.