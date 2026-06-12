  • Haberler
  • Gündem
  • Şehit polis memuru Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi

Şehit polis memuru Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi

Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Murat Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.

Şehit polis memuru Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi

Olay, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde 13 Ağustos 2023'te meydana geldi. İhbar üzerine asayiş olayına intikal eden Polis Memuru Murat Akpınar, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 34 gün sonra hayatını kaybederek şehit düştü.

ŞEHİT POLİS MEMURU AKPINAR’IN İSMİ, PINARBAŞI POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ'NE VERİLDİ

Şehit olan Polis Memuru Murat Akpınar’ın isminin Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verilmesi sebebiyle tören düzenlendi. Törene, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 
Şehit yakınları ve ailesik atıldı.

Daha sonra kazaların ve belaların defi için kurban kesim töreni gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde önemli görev değişiklileri yaşandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde önemli görev değişiklileri yaşandı
Hayırsever Altun, 'Kayserimizi tanıtmak hepimizin boynunun borcudur'
Hayırsever Altun, “Kayserimizi tanıtmak hepimizin boynunun borcudur”
Kayserispor yabancı transfer yapabilmek için önce kontenjanda yer açması gerekiyor
Kayserispor yabancı transfer yapabilmek için önce kontenjanda yer açması gerekiyor
CHP'li Özgür Özer, ERÜ hastanelerindeki otopark sorununa dikkat çekti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
CHP’li Özgür Özer, ERÜ hastanelerindeki otopark sorununa dikkat çekti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Silahlı yağma suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Silahlı yağma suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Anayasa Mahkemesi'nin Nafakaya İlişkin Kararı: Yeni Dönemde Beklentiler
Anayasa Mahkemesi’nin Nafakaya İlişkin Kararı: Yeni Dönemde Beklentiler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!