Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Kayseri'de müdahale etmek için gittiği olayda vurulan polis memuru Murat Akpınar, dün şehit oldu. Akpınar'ın cenazesi bugün düzenlenecek törenle defnedilecek. 

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  • 17.09.2023 11:10
  • Güncelleme: 17.09.2023 11:10
Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Olay, 13 Ağustos günü saat 19.00 civarı Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde (Eski Sanayi) meydana geldi. İddiaya göre A.T. ve M.T. kardeşler Mehmet C. ile Mustafa C. kardeşlerin bulunduğu kahvehaneye geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 
İhbar üzerine kahvehane gelen polis memuru Murat Akpınar silahlı kavganın arasında kalırken A.T.’nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. A.T. kısa sürede yakalanırken olay yerinden kaçan M.T.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. 

Yaralılardan Mustafa C. ile polis memuru Murat Akpınar, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 1 ayı aşkın süredir yaşam mücadelesi veren polis memuru Murat Akpınar, hayatını kaybetti.

Şehit Murat Akpınar için bugün saat 12:00’de Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde tören düzenlenecek ve Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kayseri Polis Şehitliği’ne defnedilecek.

1ha

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