Şehit polisler mezarı başında dualarla anıldı

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Asri Mezarlık’ta bulunan Polis Şehitliği’nde program düzenlendi. Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, emniyet teşkilatı, şehit polis yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek şehitler anıldı. Daha sonra protokol, şehitleri kabri başında ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; ”Ben öncelikle şunu söylüyorum; işçimizden, sivil memurlarımızdan, bekçilerimizden, polis memuru arkadaşlarımızdan, amir arkadaşlarımızdan hepsinden Allah bin kere razı olsun. Geçen yılla bu seneki suç oranlarına baktığımızda çok büyük bir düşüş var. Özellikle narkotikte çok büyük bir artışımız var; yüzde 58'lik operasyon ve tutuklamalarda artışımız var. Bu, o kardeşlerimizin özverili ve çok fazla çalışmasından kaynaklanan bir durum. Bir taraftan suçu düşürürken diğer taraftan operasyonları artırdık. Allah'a şükür, canımızı çok yakan sadece rahmetli İbrahim'in şehadeti oldu. O da bir narkotik operasyonu sırasında kardeşimizi şehit verdik. Ben o kardeşlerimle, bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi bir takımla çalışıyorum ve başarılarımız da devam edecek. Allah kardeşlerimizin hiçbirisinin acısını bize göstermesin. Ama şunu da söylüyorum: 4.000 yıllık devlet geleneği olan bir milletin şu anda yaşayan son fertleriyiz. Bizden sonra da nice binlerce yıl devam edecek. Benim teşkilatım şu anda dünyadaki birçok ülkeden daha çok tecrübeye sahip. Çünkü kuruluşu 181 yıl olan; Avrupa'da ve diğer ülkelere baktığımızda bu kadar geçmişi olan, mazisi olan ülkeler yok. Bizdeki hemen hemen kurumların büyük bir kısmı şu anda dünyada yaşayan birçok ülkeden çok daha geçmişi, tarihi ve tecrübeye sahip. O yüzden Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet etsin. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde bugün biz rahat nefes alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’ye duyduğu saygı ve memnuniyeti dile getiren Müdür Aydın; “Bu şehre ayrıca benim bir saygım var, sevgim var. Sebebini de söylemek gerekirse; herhangi bir köye gittiğimizde, herhangi bir mezarlığa gittiğimizde, her mezarlıkta en az birkaç tane bayrak var. Bünyan Mezarlığı'na gidiyoruz, beşte biri şehitlik. İşte herhangi bir köye gidiyoruz, orada bakıyoruz mezarlığın içinde üç dört tane bayrak. Bu şehir Selçuklu'da da, Osmanlı'da da, Cumhuriyet'te de zor durumlarda, zor günlerde hep bunun bedelini ödemiş şehirlerden. Allah onları yetiştiren anne babalardan bin kere razı olsun. Yani şurada gördüğünüz çocukların büyük bir kısmı geleceğin askerleri, polisleri; onun da farkındayız. Biz onları korumaya çalışıyoruz aslında. İnşallah da başarılı oluruz. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığımız tüm operasyonlarda hep yanımızda oldunuz, hep yakınımızda oldunuz. Çünkü ben sizleri hiçbir zaman farklı bir meslek grubunda görmedim, bir takım arkadaşı gibi gördüm. O yüzden sizin de bayramınız kutlu olsun diyorum." açıklamasını yaptı.