Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri'den uğurlandı
Askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri'den baba ocağı Yozgat'a uğurlandı.
- 25.01.2023 18:27
- Güncelleme: 25.01.2023 18:27
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Ağrı Doğubeyazıt’ta Türkiye-İran sınır hattında bulunan Güvenlik Duvarı civarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiren Askeri Araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Şehitlerden Ali Arslan'ın naaşı memleketi Yozgat'a götürülmek üzere hava yoluyla Kayseri'ye getirildi. Arslan’ın naaşını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk havalimanında karşılandı. Şehit Arslan, Kayseri’den baba ocağı Yozgat’a uğurlandı.
1ha
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