Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri’den uğurlandı

Ağrı Doğubeyazıt’ta Türkiye-İran sınır hattında bulunan Güvenlik Duvarı civarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiren Askeri Araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Şehitlerden Ali Arslan'ın naaşı memleketi Yozgat'a götürülmek üzere hava yoluyla Kayseri'ye getirildi. Arslan’ın naaşını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk havalimanında karşılandı. Şehit Arslan, Kayseri’den baba ocağı Yozgat’a uğurlandı.