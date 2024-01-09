Şehit Torunu Erdal Kabatepe: “Nice şehit ve gazilerin hatıraları bu müzede toplanacak”

Tarihimizden buraya katılabilecek birçok şey var. Ben de Büyükbabam Binbaşı Ali Faik Bey’in şahsi eşyaları ve dökümanlarını halkımızın görmesi adına sergide topladım. Nice şehit ve gazi yakınlarının ellerinde birçok hatıralar, eserler var. Bu müzeye o hatıralar gelecek ve güvende olacak” dedi.

9 Ocak Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 108. Yıldönümünde Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi açıldı ve Milli Mücadele şehitleri ve gazileri anıldı. Müze açılışı sonrasında Şehit Torunu Erdal Kabatepe ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müze açılışı ve Millî Mücadele’ye ilişkin 1HA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Şehit Torunu Erdal Kabatepe; 100. Yıl Müzesi’ni Çanakkale şehit ve gazileri için madalya olarak adlandırdığına dikkat çekerek, “Geçmişini iyi bilmeyen, geleceğini planlayamaz. Bu müzeyle birlikte çok önemli bir girişim yapıldı ve bu girişim 81 ile yayılacak. Tarihimizden buraya katılabilecek birçok şey var. Büyükbabam Binbaşı Ali Faik Bey’in bendeki şahsi eşyaları ve dökümanlarını halkımızın görmesi adına bir sergide topladım. Nice şehit ve gazi yakınlarının ellerinde birçok hatıralar, eserler var. Bu müzeye o hatıralar gelecek ve güvende olacak. Kayseri, bu müze vesilesiyle güveni sağlamıştır” dedi ve müzede emeği geçen ERÜ Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci’ye de teşekkür etti.

Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 108. Yıldönümünde şehit ve gazileri anan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; geçmişten ve atalardan alınacak derslerin ebediyen devam edeceğini söyleyerek “Atalarımıza olan bu borcumuzu ödeyemeyiz. Yalnızca bu şuurla geçmişimizi gelecek nesillere aktarabilmek ve bu ülkemizi koruyabildiğimiz müddetçe bir nebze de olsa görevimizi yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.