Şehit Ümit Üzüm'ün adı Sarız'da yaşatılacak

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Ümit Üzüm'ün adı Sarız'da yaşatılacak. Bahçeli Mahallesi'nde bulunan 17. Sokak, 'Şehit Ümit Üzüm Sokak' olarak değiştirildi.

Cumhur İttifakı Meclis üyeleri tarafından verilen ek gündem maddesi önerisi, Sarız Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Ümit Üzüm'ün adı Sarız'da yaşatılacak. 
Ek gündem maddesi ile Sarız ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde bulunan 17. Sokak, “Şehit Ümit Üzüm Sokak” olarak değiştirildi.

Haber Merkezi

