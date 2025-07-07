Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi Kayseri'ye getirildi
Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi.
Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde 6 Temmuz 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi.
Şehit Üzüm’ün cenazesi, askeri uçakla Erkilet Havalimanı’na ulaştırıldı. Havalimanındaki karşılama törenine, şehidin ailesi ve il protokolü katıldı.