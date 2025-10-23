Şehit ve gazi çocuklarının eğitim yardımları cuma günü ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları ile gazilerin çocuklarına yönelik eğitim-öğretim yardımlarının 24 Ekim Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.