Şehit Yaşar Kurt'un adı Tomarza'da Bir Parka Verildi
Şehit Piyade Er Yaşar Kurt'un ismi Tomarza ilçesinde bulunan bir parka verildi.
- 02.10.2023 13:30
- Güncelleme: 02.10.2023 16:24
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Şehit Piyade Er Yaşar Kurt’un ismi Tomarza ilçesinde bulunan bir parka verildi.
Şehit Yaşar Kurt’un oğlu Oktay Kurt; vermiş olduğu dilekçede Tomarza-Yavuzselim Mahallesi 46. Sokak içerisinde bulunan parkın adı Şehit Yaşar Kurt Parkı olmasını istedi. Bunun üzerine meclis üyelerinin oyları ile parkın adı ’Şehit Yaşar Kurt’ olarak değiştirilerek değiştirildi.
İHA
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