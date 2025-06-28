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Şehitler anıtı yanında uygunsuz davranış: şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Şehitler Anıtı yanında bir şahıs ihtiyaç gideriyor. Yetkililerin ilgilenmesi gerekiyor' konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Polonya uyruklu M.A.B.(22) yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Şehitler anıtı yanında uygunsuz davranış: şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından “Şehitler Anıtı yanında bir şahıs ihtiyaç gideriyor. Yetkililerin ilgilenmesi gerekiyor” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Polonya uyruklu M.A.B.(22) yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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