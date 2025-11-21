Şehitler İçin Anma Programı Düzenlendi

Anma etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleriyle bir araya gelinerek dualar edildi. Ahmet Ayşe İnci Camii'nde akşam namazının ardından düzenlenen etkinlikte, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı, programda yaptığı konuşmada, millet olarak derin bir acı içinde olduklarını belirterek, "20 şehidimiz, 85 milyonun yüreğine ateş düşürdü. Acımız büyük, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız" dedi. Ayrıca, şehit aileleriyle birebir ilgilenerek acılarını paylaştı ve şehitlerin hatıralarını yaşatacaklarını vurguladı.

Kayseri Valisi, düzenlenen programın önemine dikkat çekerek, şehitlerin aileleriyle bir arada olmanın ve onları dualarla anmanın değerini ifade etti. Program, yoğun katılımla gerçekleştirildi ve Kayserililer, şehit ailelerinin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.