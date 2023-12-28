'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş şu açıklamayı yaptı:

'31 Aralık Pazar akşamı Miladi takvime göre yılbaşı. Yani 2023’ün sonu 2024 yılının başlangıcı.

Bizim tarih inanç ve kültür hayatımızda yılbaşında içkili, danslı, piyango çekilişli programlar olmamasına rağmen batı dünyasına özenen bir hayat anlayışını benimseme sebebiyle 100 yıla yakın bir zamandır yılbaşı gecesi inancımız, tarihimiz yok sayılarak yılbaşında bu tür etkinlikler yapılıyor .

Yılbaşı sebebiyle yapılan etkinliklerde, çekilişlerde bir çok haramın işlendiği umutların söndüğü, yuvaların yıkıldığı kamuoyunu takip eden bir çok insanın üzülerek gördüğü manzaralardır.

7 Ekim de başlayan İsrail kanlı saldırısı ve soykırımında bugüne kadar çocuk, kadın, erkek, yaşlı olmak üzere 25.000 Filistinli Gazzeli hayatını kaybetti. 10.000 insan yıkıntılar altında çürümeye terk edildi. 60.000 Filistinli yaralandı. Açlık, susuzluk, ilaçsızlık sebebiyle 100.000 ler ölümle karşı karşıya.

Kuzey Suriye’de, Irak’ta her gün askerlerimiz şehit oluyor. Kuzey Irak’ta pençe kilit harekat bölgesinde 12 askerimiz şehit oldu. Analar ağladı babalarının yüregine kor düştü.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak Hükümetimize çağrımızdır.

Bu yıl şehitlerimizin ruhuna hürmeten, Filistin ve Gazze’de katil İsrail tarafından katledilen çocukların, kadınların, vatanlarını savunanların ruhuna hürmeten, tüm yılbaşı çekiliş ve etkinliklerini iptal edelim.

Şehitlerimizin ruhunu şad edelim. '