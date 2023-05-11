Şehitler Müzesi'ndeki detay görenleri derinden üzdü

Sivas’ta Şehitler Müzesi’ni ziyaret eden lise öğrencileri, Hakkari Yüksekova’da annesi ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebeğin emanetlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazi Derneği tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Şehitler Müzesi’nde onlarca şehidin kişisel emanetleri yer alıyor. Bu emanetlerden biri ise görenleri derinden üzüyor. 31 Temmuz 2018 tarihinde 11 aylık bebeği ile Hakkari Yüksekova Kalana Üst Bölgesi’nde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret eden Nurcan Karakaya, kanlı terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu bebeği Bedirhan ile birlikte şehit düştü. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Bedirhan bebeğin şehit olmasının ardından hatıralarının yaşatılması amacıyla Sivas Şehitler ve Gaziler Derneği harekete geçti. Bedirhan bebeğin şehit olmadan önce giydiği yeleği ve emziğini emanet alan Dernek Başkanı Fatih Deveci, emanetleri Şehitler Müzesi’ne getirerek ziyaretçilerle buluşturdu. Müzede yer alan yelek ve emziği gören ziyaretçiler ise duygu dolu anlar yaşıyor.

“Gerçekten duygulandım ve üzüldüm”

Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Aybüke Nur Kavaklı, müzeye gelince duygulandığını belirterek, “Müze çok güzel yapılmış ve şehitlerimizin duygusal eşyaları var. Özellikle Bedirhan bebek çok dikkatimi çekti. Gerçekten duygulandım ve üzüldüm. Çünkü bizim vatanımız için şehit oldular. Bizim üzerimizde hakları çok fazla. Onlara olan haklarımızı derslerimize çok çalışarak ödeyebiliriz. Ülkemize hizmet edeceksek derslerimize odaklanarak hizmet edebiliriz” dedi.

“Hepsinin farklı bir hikayesi var”

10. sınıf öğrencisi Muhammet Eren Tekin, şehitlerin biyografilerini okuduklarını ve hepsinin farklı bir hikayesi olduğunu söyleyerek, “Şehitlerimiz rahatça gülebilmemiz, oynayabilmemiz için canlarını verdiler. Onların eşyalarını görünce duygulandık. Bedirhan bebeğimizin bir emzik ve yeleği var. Onları görünce bir hayli dikkatimi çekti. Şehitlerimizin biyografilerini okuduk, hepsinin farklı bir hikayesi var. Bize düşen vatan, millet, devlet için daha çok çalışmak” diye konuştu.

“Bedirhan bebeğin eşyalarını görmeyi hayal etmiyorduk”

11. sınıf öğrencisi Ayşenur Elma, müzeye gelmeden önce Bedirhan bebeğin eşyalarını görmeyi hayal etmediklerini belirterek, “Okulumuzla birlikte buraya şehit abilerimizi görmeye geldik. Geldiğimizde Bedirhan bebeği görmeyi hayal etmiyorduk. Böyle bir müzenin bizim şehrimizde olması ayrı bir gurur. Özellikle Bedirhan bebeği görmek bizim için ayrı bir hüzün oldu. Bu müze ilk olarak bizim şehrimizde kuruldu. Böyle bir müzenin bütün şehirlerde olmasını çok isterim. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim. Şehit abilerimizin ayrı bir yeri var ama Bedirhan bebeği görmek farklı bir duyguydu” ifadelerini kullandı.

“Anne sütü beklerken kalleşler tarafından şehit edildi”

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Bedirhan bebeğin anne sütü beklerken kalleşler tarafından şehit edildiğini söyleyerek, “Müzemiz 2008 yılında Türkiye’nin ilk şehitler müzesi olarak kurulmuştur. Bu müzenin kuruluş amacı şehitlerimizin emanetlerini şehit ailelerinden alarak insanlara

göstermek. Ziyarete gelenler için oluşturmak istediğimiz farkındalık, bu vatan kolay kazanılmadı, kimler nasıl bedeller ödedi görsünler istedik. Garnizon Şehitliğimizde bir müzemiz daha var. Burayı ziyaret amacıyla gelen insanlar genellikle asker, polis emanetleri beklerken birçok kişi Bedirhan bebeğin Sivaslı olduğunu bilmiyor. Bedirhan bebeğin sene-i devriyesinde babasıyla irtibata geçtik ve emanetlerini istedik. Bebek katili PKK’yı en iyi ifade eden bebeğimizin emzik ve şehit olmadan önce giydiği yeleği istedik. Babasından bu emanetleri aldık ve müzemize koyduk. Buraya gelen insanların birçoğu Bedirhan bebeğin emanetlerini görünce çok şaşırıyor. Her zaman söylüyoruz, PKK hem devlet, asker, polis düşmanı hem de vatandaş düşmanı. Onlar için genç, yaşlı, çocuk yok. Bedirhan’ın emanetlerini görenler susup konuşamıyorlar ve gözlerinden yaş dökülmeye başlıyor. Anne sütü beklerken kalleşlerin kurmuş olduğu bombalı saldırıda annesi ile birlikte şehit olmuş. Bizde burada emanetleriyle yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.