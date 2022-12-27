Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

Bünyan Akmescit Garip Altemel İlkokulu ve Ortaokulu’nda Müdür Yardımcısı Furkan Soyçopur tarafından anlamlı bir proje hayata geçirildi. ‘Şehitlerimizi Yaşatıyoruz’ projesi kapsamında, okulda bulunan 12 dersliğin her birine farklı bir şehidin ismi verildi. Sınıf girişlerine ismi verilen şehidin adı ve fotoğrafıyla birlikte özgeçmişinin yer aldığı çerçeve asıldı. Öğrenciler, vatanın bölünmez bütünlüğü için ya da görevi başında hayatını kaybeden şehitleri bu köşelerden okuyarak öğrenebiliyor. Veliler ve vatandaşlar da projeden oldukça etkilendi.

Proje Koordinatörü ve Okul Müdür Yardımcısı Furkan Soyçopur, ‘Şehitlerimizi Yaşatıyoruz’ projesiyle, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve Türk gençlerine bağımsızlık ruhunu aşılamak istediklerini söyledi. “Milli şuur Türkiye için vazgeçilmez ve hassas bir konudur” diyen Soyçopur, “Türk milleti tarihin en şerefli milletlerindendir. Bu aziz kanın ruhunu tüm öğrencilerimize yerleştirmemiz çok önemli. Milli projenin tüm okullara örnek olması çok yararlı olacaktır. Bu sayede gençlerimiz milli değerlerini özümseyecektir” diye konuştu.

Okul Müdürü Eyyüp Bozbay da, “Projemizle şehitlerimizin aziz hatıraları okulumuzda ve ilçemizde hep yaşayacak” dedi.