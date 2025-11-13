Şehitlerden Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen yarın Kayseri'de defnedilecek
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen yarın Kayseri'de defnedilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na ait, 20 askeri personelin bulunduğu C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için, 14 Kasım 2025 Cuma günü, Cuma namazı sonrası Kalemkırdı Camii’nde cenaze namazı kılınacak; namazın ardından şehit Kartal Şehitliği’ne defnedilecek. Aynı kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan’ın cenazesi ise, Kayseri havaalanından Niğde iline gönderilecek.