Şehitlerin ismi sınıf şubelerine verildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit kasabasındaki Garip Altemel ilk ve ortaokulundaki sınıflara şehitlerin isimleri verildi. 12 derslik bulunan okulda şehit polis, asker, savcı ve öğretmenlerin isimleri verildi.

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  • 01.01.2023 09:47
  • Güncelleme: 01.01.2023 10:51
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Şehitlerin ismi sınıf şubelerine verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Akmescit kasabasındaki Garip Altemel ilk ve ortaokulundaki sınıflara şehitlerin isimleri verildi. 12 derslik bulunan okulda şehit polis, asker, savcı ve öğretmenlerin isimleri verildi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan; ’Şehitlerimizi yaşatıyoruz’ projesinin oldukça anlamlı olduğunu söyleyerek, birçok okula örnek olacağını ifade etti. Kendilerine destek veren Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’e ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’e teşekkür eden İlker Akdoğan; “Okulumuzdaki şubelere şehitlerimiz isimlerini vererek onların aziz hatıralarını yaşatmak ve çocuklarımıza bağımsızlık ruhunu aşılamak adına çok güzel proje” dedi. Garip Altemel İlk ve Ortaokul Müdürü Eyüp Bozbay da, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına bu projenin hayata geçirildiğini söyledi. Eyüp Bozbay, “Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimize ve gençlerimize milli şuuru aşılamak adına çok önemli bir adım atıldı" ifadelerini kullandı. Garip Altemel İlk-Ortaokul Müdür yardımcısı Furkan Soyçopur da yaptığı açıklamasında öğrencilere milli şuuru kazandırabilmek adına böyle bir uygulama yaptıklarını ifade etti.

Okul müdür ve müdür yardımcısı ile birlikte ’şehitlerimizi yaşatıyoruz’ projesine imza atan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini İHA mikrofonlarını aktardı.

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İHA

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