Sehpa içerisine zulalanmış 5 kiloya yakın kubar esrar ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı'nın uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda

Kocasinan/Yemliha Mahallesi'nde kurulan şok yol kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda bagaj kısmında sehpa içerisine zulalanmış, vakumlanmış şekilde 4 kilo 677 gram ve çantada bulunan kavanoz içerisinde de 25 gram olmak üzere 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.Y., gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.