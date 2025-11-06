Şehre kaçak sigara sokmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerinin sigara kaçakçılığı üzerine yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şehre kaçak sigara sokmaya çalışan 2 şüpheli, mallarıyla birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin piyasaya kaçak sigara sürüleceği bilgisi üzerine gerçekleştirmiş olduğu çalışma sonucunda;
33 yaşındaki F.A. ve 42 yaşındaki M.Ş.B., araçlarına yapılan aramada 2 bin paket kaçak sigara ile yakalandı.
Şahıslara ‘Kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

