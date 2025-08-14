  • Haberler
AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partinin Kayseri'deki izlerini ve hizmetlerini vurgulayarak, 'Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde AK Parti'nin eserlerini görmek mümkün' dedi.

Okandan, yayımladığı mesajında AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu hatırlatarak, partinin sadece bir siyasi oluşum değil, aynı zamanda milletin umudu ve Türkiye’nin geleceğinin teminatı olduğunu ifade etti.

“Kurulduğu günden bu yana AK Parti, halkın iradesini esas alan, toplumun ihtiyaçlarına çözüm üreten bir hareket oldu” diyen Okandan, Kayseri teşkilatının da 24 yıldır bu anlayışla hizmet ettiğini belirtti.

Kayseri’de altyapıdan eğitime, sağlıktan spora, turizmden tarıma kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini vurgulayan Okandan, “Her mahallemizde, her ilçemizde halkımızın hayatını kolaylaştıran projelerle Kayseri, AK Parti’nin başarı hikâyesinin en parlak örneklerinden biri hâline geldi” dedi.

Mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Okandan, “AK Parti, ilk günkü aşk ve kararlılıkla yoluna devam edecek. Türkiye’nin her köşesinde hizmetin ve kalkınmanın izlerini artırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Merkezi

