Şehrin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında çok sayıda emniyet personelinin katıldığı uygulama gerçekleştirildi. Asayiş, terör narkotik ve trafik şube birimlerinin katıldığı uygulamada araçlarda arama yapılırken pek çok vatandaş kimlik sorgulamasına alındı.