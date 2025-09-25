Şehrin kalbinde tarih: Hatuniye Medresesi

Kayseri, doğal güzellikleriyle birlikte tarihi ve kültürel açıdan da birçok eseri günümüze kadar taşımıştır. Bu eserlerden biri de şehrin merkezinde yer alan ve neredeyse her gün önünden geçtiğimiz Hatuniye Medresesi'dir. Medrese, Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi üzerinde yer alıyor.

Şehrin kalbinde tarih: Hatuniye Medresesi

Kayseri, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu değerlerden biri de şehrin merkezinde yer alan ve neredeyse her gün önünden geçtiğimiz Hatuniye Medresesi’dir. Medrese, Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi üzerinde yer alıyor. Dulkadiroğulları’ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında Kayseri’nin beylikler ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirdiği bir dönemde yaptırılmıştır. Yapı, tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Güneybatı cephesinin ortasında yer alan taç kapısının köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunçeler bulunmaktadır. 

Taç kapı üzerinde bulunan orijinal kitabe kırılmış, sonradan bugünkü latin harfli kitabe yerleştirilmiştir. Taç kapının bitişiğinde ortadan bir sütunla destekli iki kemerli bir çeşmenin yer aldığı bilinmektedir. Bu çeşme onarımlar sırasında kaldırılmıştır. Medrese klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edilmiştir. İki eyvana sahip olan medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında kubbeli birer dershane yer almaktadır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
ERÜ'den TEKNOFEST 2025'e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Talas'ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!