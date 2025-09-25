Şehrin kalbinde tarih: Hatuniye Medresesi

Kayseri, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu değerlerden biri de şehrin merkezinde yer alan ve neredeyse her gün önünden geçtiğimiz Hatuniye Medresesi’dir. Medrese, Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi üzerinde yer alıyor. Dulkadiroğulları’ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında Kayseri’nin beylikler ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirdiği bir dönemde yaptırılmıştır. Yapı, tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Güneybatı cephesinin ortasında yer alan taç kapısının köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunçeler bulunmaktadır.

Taç kapı üzerinde bulunan orijinal kitabe kırılmış, sonradan bugünkü latin harfli kitabe yerleştirilmiştir. Taç kapının bitişiğinde ortadan bir sütunla destekli iki kemerli bir çeşmenin yer aldığı bilinmektedir. Bu çeşme onarımlar sırasında kaldırılmıştır. Medrese klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edilmiştir. İki eyvana sahip olan medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında kubbeli birer dershane yer almaktadır.