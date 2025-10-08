Şehrin kalbinde tarih: Yaman Dede Cami

Kayseri, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu değerlerden biri de Talas'ta yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Yaman Dede Cami’dir. Cami, Talas İlçesi Karabey Sokak üzerinde yer alıyor. 1886’da 2'nci Sultan Abdülhamit döneminde Metropolit İonnis tarafından kilise olarak yaptırılmıştır. Panaya Kilisesi olarak bilinmektedir. Kare planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilen yapı, üstün taş işçiliğiyle dikkat çekmekte, yüksek konumu sayesinde ise uzak mesafelerden dahi görülebilmektedir. Kayserili Rumların mübadele ile Talas’tan ayrılmasının ardından mülkiyet devri yapılarak 1925 yılında camiye dönüştürülmüş ve ibadete açılmıştır. Orijinalinde haçvari plan şemasına sahip olan yapıya, güney cephesine mihrap ve minber eklenerek cami işlevi kazandırılmıştır. Bu dönüşümden sonra Yaman Dede Cami adını alan yapı, teras kısmının altında tonoz biçiminde düzenlenmiş dükkanlara sahiptir. Günümüzde söz konusu dükkanlar kültürel amaçlarla kullanılmaktadır.