Şehrin Kalbindeki Alkollü Mekanlara Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir yıl önce yaptığı “Kayseri’de bir bardak beyaz şarap isteyin bakalım, bir tane bile içkili mekan yok” çıkışı sonrası, şehir merkezindeki birçok gözde restoranın alkollü işletmeye dönüşmesi dikkat çekiyor.

Millet Bahçesi Girişinde Alkollü Mekan Açılışı Tepkilerin Odağında

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin hemen yanında, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde açılan Günay Restaurant, dansözlü açılış programı ve sanatçı İbrahim Tatlıses’in katılımıyla 8 Kasım’da pavyon havasında hizmete girdi. Şehrin en merkezi noktasında gerçekleşen bu açılış, muhafazakâr vatandaşlar arasında “değer erozyonu” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ali Dağ Yolu’nda Yeni Dönüşüm: Alkollü Mekanlar Zinciri Genişliyor

Ali Dağ Yolu üzerindeki bir başka restoranın da alkollü işletmeye dönüşmesiyle birlikte, şehir merkezinde bu tür mekanların sayısı hızla artıyor. Bu gelişmeler, Özgür Özel’in eleştirisinin ardından yerel yönetimlerin tutumunun sorgulanmasına neden oldu.

Muhafazakâr Halktan Sert Tepki: “Manevi Değerler Göz Ardı Ediliyor”

Kayseri’de uzun süredir AK Parti yönetiminde olan belediyelerin bu dönüşümü onaylaması ve sessiz kalması, halk arasında “vurdumduymazlık” ve “manevi hassasiyetin kaybı” şeklinde yorumlanıyor. Özellikle dini ve kültürel değerlerine bağlı vatandaşlar, şehirdeki bu değişimi endişeyle izliyor.