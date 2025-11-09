  • Haberler
  • Gündem
  • Şehrin Kalbindeki Alkollü Mekanlara Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Şehrin Kalbindeki Alkollü Mekanlara Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Kayseri'de son yıllarda alkollü içecek satışı yapan ve alkollü içecek hizmeti veren işletmelerin sayısındaki artış, şehirde yaşayan muhafazakâr kesimin tepkisini giderek büyütüyor.

Şehrin Kalbindeki Alkollü Mekanlara Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir yıl önce yaptığı “Kayseri’de bir bardak beyaz şarap isteyin bakalım, bir tane bile içkili mekan yok” çıkışı sonrası, şehir merkezindeki birçok gözde restoranın alkollü işletmeye dönüşmesi dikkat çekiyor.

Millet Bahçesi Girişinde Alkollü Mekan Açılışı Tepkilerin Odağında

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin hemen yanında, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde açılan Günay Restaurant, dansözlü açılış programı ve sanatçı İbrahim Tatlıses’in katılımıyla 8 Kasım’da pavyon havasında hizmete girdi. Şehrin en merkezi noktasında gerçekleşen bu açılış, muhafazakâr vatandaşlar arasında “değer erozyonu” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ali Dağ Yolu’nda Yeni Dönüşüm: Alkollü Mekanlar Zinciri Genişliyor

Ali Dağ Yolu üzerindeki bir başka restoranın da alkollü işletmeye dönüşmesiyle birlikte, şehir merkezinde bu tür mekanların sayısı hızla artıyor. Bu gelişmeler, Özgür Özel’in eleştirisinin ardından yerel yönetimlerin tutumunun sorgulanmasına neden oldu.

Muhafazakâr Halktan Sert Tepki: “Manevi Değerler Göz Ardı Ediliyor”

Kayseri’de uzun süredir AK Parti yönetiminde olan belediyelerin bu dönüşümü onaylaması ve  sessiz kalması, halk arasında “vurdumduymazlık” ve “manevi hassasiyetin kaybı” şeklinde yorumlanıyor. Özellikle dini ve kültürel değerlerine bağlı vatandaşlar, şehirdeki bu değişimi endişeyle izliyor.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye, Avrupa'da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Türkiye, Avrupa’da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır”
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'
YÖK Başkanı Özvar:“Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!