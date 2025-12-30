Şehrin kavşaklarına estetik dokunuş

Bir yandan konforlu ve güvenli yollar inşa ederek vatandaşların hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da yeni yollardaki kavşakların da estetik peyzajını gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 29 Ekim Katlı Kavşağı, Yakut Kavşağı, Davud El-Kayseri Caddesi-Billur Bağları Caddesi Kavşağı, Şehit Komandolar Caddesi-Dağyeli Caddesi Kavşağı, Dut Kavşağı ve Şehit Komandolar Caddesi-Erenköy Caddesi Kavşağı gibi noktalarda vatandaşları, gündüz ayrı, gece ayrı görsel şölen ile buluşturdu.

Büyükşehir, peyzaj düzenlemeleri ile kentin yollarındaki kavşakları, sadece ulaşım hizmeti sunmakla bırakmadı kendine özgü tasarımları ile adeta bir park gibi estetik güzellikle donatarak şehrin vitrinine katkı sağladı.