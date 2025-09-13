Şehrin merkezinde bin 600 yıllık Roma kalıntısı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde Roma Mezarı dikkat çekiyor. Mezarın 4. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmekle birlikte, siyah kesme taşlardan inşa edilmiş. Cumhuriyet Meydanı bölgesinde bin 600 yıllık olduğu ileri sürülen bu yapının yanından her gün binlerce insan geçiyor. Önceki yıllarda çöplük olarak kullanılan ve şikayet üzerine temizletilen yapı hakkında da çok fazla bilgi bilinmiyor.