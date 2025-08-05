Şehrin Merkezinde Kentsel Dönüşüm

Aydınlıkevler'de 7 Blok 175 Dairelik Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla çalışmalarına başlanacak olan Aydınlıkevler Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde depreme dayanıklı ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş yapılar inşa etmeye özen gösteriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı hak sahiplerimizle birebir görüşerek, gönüllülük esasına dayalı, kimseyi mağdur etmeden yürütüyoruz. Estetik, sosyal donatı, alt yapı ve yeşil alanla desteklediğimiz dönüşüm çalışmalarımız, mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu kapsamda eski otogarın karşısı olan Aydınlıkevler Mahalle'mizde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 10 bin 521 metrekare alanda 7 blok 175 dairelik yeni ve çok güzel bir kentsel dönüşüm projemize başlıyoruz. 136 hak sahibi ile anlaşmaya başlıyoruz. Bu mahallemizde yapacağımız bloklar risk teşkil ediyor. Burada güzel bir dönüşüm projesi yaptık, vatandaşlarımız da oldukça memnun oldular. Buranın devamında askeri lojmanlar var. Onlarla da görüşüyoruz. Atıl bir durumda şuan. Burası şehrin girişi. Biz burayı değiştirir güzelleştirirsek, inşallah Düvenönü'ne kadar gider, diye planlıyoruz. Müteahhitlere kat karşılığı yine ihaleyle yapacağız. Burası bence bizim dönemimizden hatırlanacak bir kentsel dönüşüm olacak. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.