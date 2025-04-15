Şeker adayları güçlerini birleştirdi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yaklaşan seçimler öncesi çiftçiler ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ömer Demir ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim Kurulu üyesi adayı Mustafa Kibar güç birliği yapma kararı aldı.

Şeker adayları güçlerini birleştirdi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yaklaşan seçimler öncesi çiftçiler ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, sahada uzun süredir çalışma yürüten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ömer Demir ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim Kurulu üyesi adayı Mustafa Kibar, güç birliği yapma kararı aldı. Demir ve Kibar’ın iş birliği kararı, çiftçilerin de katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ömer Demir, “Mustafa Kibar başkanım ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin kötü gidişatına dur demek için sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgedeki çiftçilerimizin bizden bir ricası var ayrıldık da azap birlikte rahmet var sizleri bir ve diri bir arada görelim dediler. Kayseri Şeker Fabrikasının, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin bu gidişatını son verelim dediler. Biz de çalışmak arkadaşlarımızla birlikte başkan adayı olarak Ömer Demir diğer başkan adayımız Mustafa Kibar dedik ki hiçbir talebine kayıtsız kalamayız. Çiftçimize hizmet edelim diye burada sizleri hep bir araya getirdik” diye konuştu.

Öte yandan bu birlikteliğin tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek birlikten kuvvet doğacağını ifade etti.

Haber Merkezi

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