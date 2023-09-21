Şeker aldı, sakız çıktı

Kayseri’de bir esnaf, aldığı küp şekerin içinden sakız çıkınca şaşkınlığa uğradı.

Kayseri’de esnaflık yapan Murat Kütük, Türk Şeker markalı küp şeker aldı. Çayına şeker atmak isteyen Kütük, paketi açınca şok geçirdi. Şeker yerine paketten sakız çıktığını gören Kütük, neye uğradığını şaşırdı. Şeker yerine sakızı görünce anlam veremediğini kaydeden Murat Kütük, "Dükkanımızda müşterilerimiz için açık ve kapalı küp şeker bulunduruyoruz. Kendi çayıma şeker atmak istediğimde paketi açtım. Şekerin içerisinden sakız çıktı. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. İnsan sağlığı bu kadar önemsiz değil" dedi.