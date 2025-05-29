Şeker'de Akay yeniden başkan seçildi

Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi'nde bugün düzenlenen 72. Olağan Kongre'nin ardından yapılan başkan seçimlerinde mevcut başkan Hüseyin Akay yeniden seçildi.

Şeker'de Akay yeniden başkan seçildi

Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi’nde bugün düzenlenen 72. Olağan Kongre’nin ardından yapılan başkan seçimlerinde, akşam saatlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte seçim sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre Hüseyin Akay seçimleri kazanarak yeniden kooperatif başkanı oldu.

RHG Enerturk Enerji Stadyumu sahasında yapılan seçimlerden gelen bilgilere göre, seçimlerde toplamda 16 bin 537 oy kullanıldığı belirtildi. Yarışan adaylardan mevcut Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın resmi olmayan sonuçlara göre 11 bin 28 oy aldığı, Ömer Demir’in ise 4 bin 382 oy aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi

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