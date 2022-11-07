Şeker hastalarına deva 'yaş kekik'

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı'na Hatay'dan gelen Edibe Özkaya, tamamen doğal olarak ürettikleri yaş kekiğin mide ağrılarına ve şeker hastalarına çok faydalı olduğunu söyledi.

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  • 07.11.2022 09:55
  • Güncelleme: 07.11.2022 11:08
Şeker hastalarına deva 'yaş kekik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı’na Hatay’dan gelen Edibe Özkaya, tamamen doğal olarak ürettikleri yaş kekiğin mide ağrılarına ve şeker hastalarına çok faydalı olduğunu söyledi.

Kekiklerin dağdan toplandıktan sonra hazırlandığını ve 10 günlük hazırlanma sürecinin ardından tüketildiğini söyleyen Edibe Özkaya, “Biz Hatay’dan geliyoruz. Buradaki ürünümüzde Hatay dağ kekiği dağdan toplanıyor. Doğal üründür tamamen. Biz bunları topladıktan sonra temizliyoruz, yıkıyoruz ve kurutuyoruz. Daha sonra kavanoza basıyoruz. Üstüne zeytinyağı, limon tuzu ve tuz ekliyoruz. Bunları 10 gün bekletiyoruz. 10 gün sonra tüketmeye başlıyoruz. Açıldıktan sonra dolapta saklanması gerekiyor, dolapta saklanmazsa bozulur. Kapalı kaldığı sürece de hiçbir şey olmaz” dedi.

Özkaya, yaş kekiğin özellikle mide ağrılarına ve şeker hastalarına çok faydalı olduğunu söyleyerek, “Yemeklerde, böreklerde, zeytinin üzerinde kullanılabilir. Yaş kekiğin ayrıca mide ağrısına ve şeker hastalarına çok faydası var. Ürünlerimizin hepsi köyden geliyor ve sağlıklı. El yapımı doğal ürünler bunlar. Bizler de Hatay’ın doğal ürünlerini buraya tanıtmaya geldik. Bütün vatandaşlarımızı buraya ürünleri görmeye bekliyoruz” dedi.

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İHA

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