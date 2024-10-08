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Şeker-İş Sendika Başkanı Kılıç hayatını kaybetti

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Şeker-İş Sendika Başkanı Kılıç hayatını kaybetti

Kayseri Şeker Şeker-İş Sendika Şube Başkanı Mustafa Kılıç, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri Şeker ise taziye mesajında, "Değerli Kayseri Şeker Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç elim bir trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve Kayseri Şeker Ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Acılarını yürekten paylaşıyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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