Şekercilerde bayram yoğunluğu

Kayseri'de bayrama 2 gün kalmasıyla birlikte bayram için şeker ve çikolatalarını almak isteyen vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu. Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, 'Esnaf olarak bu hareketlilikten mutluyuz' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.04.2023 15:11
  • Güncelleme: 19.04.2023 17:06
  • 46
Şekercilerde bayram yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bayrama 2 gün kalmasıyla birlikte bayram için şeker ve çikolatalarını almak isteyen vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu. Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, “Esnaf olarak bu hareketlilikten mutluyuz” dedi.

Ramazan Bayramı’na 2 gün kalmasıyla birlikte vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram için şeker, çikolata, lokum ve kolonya almak isteyen vatandaşlar mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu hareketlilikten mutlu olduklarını dile getiren Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, “Bayrama 2 gün kaldı. Esnaf olarak bu hareketlilikten mutluyuz. Bayramı halkımız büyük bir coşkuyla karşılıyor. Alışveriş yapmak için çarşıdalar. İş yerleri dolu. Biz esnaf olarak mutluyuz. Bu doluluğun nedeni de devletimizin maaşları erken ödemesidir. EYT’liler paralarını aldı. Bir de bayram yardımları vardı. Bunlar piyasaya girince bizim işlerimizi olumlu yönde etkiledi. Pandemi günlerini atlattık. O dönemlerde bayramları yaşayamadık. Halkımızın içerisinde bu zaten bir ukdeydi. Biz de acaba böyle devam edecek mi diye umutsuz olarak bekliyorduk. Ancak çok şükür ki halkımız dini bayramlarını unutmadılar. Halkımız bu bayramları coşkuyla kutlaması esnaf olarak bizleri de mutlu etti. Alışverişlerini yoğun tempo ile yapıyorlar. Bayramların olmazsa olmazı şekerlemeler, lokumlardır. Misafirlerine sunmak için alışverişlerini yapıyorlar. Bizim örf ve adetlerimizde misafirlere kolonya tutulur. Kahve, çay, tatlı bunların yanında da şekerleme ile lokum ikram edilir. Bu ürünlerin satışında hareketlilik var” ifadelerini kullandı.

“Sağlığınızla oynamayın”

Vatandaşları dışarıda satılan ürünlere karşı uyaran Çarşıbaşı, “Geçen bayrama göre bu bayram fiyatlarda doğal olarak bir artış var. Bunlar oturacak, ham madde girdileri piyasada oturursa, fiyatlarımızda oturacak. Fiyatlara ufak tefek tepkiler oluyor. Ancak sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde fiyatlar arttı. Vatandaşlardan özellikle istediğim ve arzu ettiğim; sokak satıcılarının sokağa sergiledikleri şekerlerden, lokumlardan, çikolatalardan almamalarıdır. Bunlar güneş görüyor, toz görüyor. Hiçbir hijyenik şart bulunmuyor. Dışarıda satılan bazı mamulleri çok ucuz fiyata satışa sunuyorlar. Vatandaşlar da bunu ucuz diye alıyorlar. Ucuz ucuz değildir. Onun kalitesi odur. Lütfen almayın. Sağlığınızla oynamayın. Şeker ve çikolatada fiyatlarımız da 100 TL ile 450 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şekercilerde bayram yoğunluğu

Şekercilerde bayram yoğunluğu

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çetin Arık'tan CEO Ertekin'e: 'Dava açmayan namerttir'

Çetin Arık’tan CEO Ertekin’e: “Dava açmayan namerttir”

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

DAHA FAZLA
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

Esnaf: “Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor”

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan