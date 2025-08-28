Şekerde 2025-2026 dönemi kotaları belli oldu

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2025-2026 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 141 bin 863 ton oldu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 2,5’u oranında 72 bin 750 ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.

2025-2026 pazarlama yılı pancar şekeri kotalarına şirketler bazında bakıldığında; ilk sırada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 1 milyon 23 bin 820 ton A kotası, 51 bin 191 ton B kotası ile ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. 473 bin 240 ton A kotası, 23 bin 662 ton B kotası ile ikinci sırada, Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. ise 457 bin 270 ton A kotası, 22 bin 864 ton B kotası ile üçüncü sırada yer aldı.

Alınan karar, 2025-2026 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.