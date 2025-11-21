Şekerde yeni dönem kotaları belirlendi

Şeker sektöründe 2026-2027 pazarlama yılı için A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton olarak açıklandı.

Türkiye şeker sektörü 2026-2027 pazarlama yılı için yeni kotalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle birlikte belirlendi.
Kararnameye göre yeni pazarlama yılı için A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi ve pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise 99 bin 304 ton oldu.
Nişasta bazlı şeker kotası ise 72 bin 750 ton olarak olarak kararlaştırıldı.

