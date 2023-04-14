Sektörün devinden öğrencilere saha eğitimi

Dünyanın sayılı kam mili üretimi yapan sanayi kuruluşlarından biri olan ESTAŞ, meslek lisesi öğrencilerine fabrikada üretim aşamalarını yerinde inceleme fırsatı sağlıyor.

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  • 14.04.2023 11:07
  • Güncelleme: 14.04.2023 11:07
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Sektörün devinden öğrencilere saha eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın sayılı kam mili üretimi yapan sanayi kuruluşlarından biri olan ESTAŞ, meslek lisesi öğrencilerine fabrikada üretim aşamalarını yerinde inceleme fırsatı sağlıyor.

Sivas’ta 1977 yılında kurulan Türkiye’nin ilk eksantrik (kam) mili üreticisi olan ESTAŞ, dünya pazarında bu alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Dev otomobil firmalarına ve Formula pistlerindeki özel performans araçlarına yaptığı kam mili üretimiyle dikkat çeken firma, eğitime verdiği değerle de ön plana çıkıyor. Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sanayi iş birliği çerçevesinde Endistüriel Otomasyon Teknolojisi bölümü öğrencilerini üretim atölyelerinde ağırlayan ESTAŞ, öğrencilerin okulda teorik olarak aldıkları derslerin sahada ki işleyişi hakkında bilgiler veriyor.

"Yetiştirdiğimiz birçok öğrenci ESTAŞ bünyesinde çalışıyor"

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, yetiştirdikleri birçok öğrencinin ESTAŞ bünyesinde çalıştığını belirterek, "ESTAŞ ülkemizin otomotiv sektöründe ki en büyük firmalarından bir tanesi. Biz de yıllardır öğrenci, eğitim ve ortak projeler bazında iş birliğimiz var. Bugünde Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanı öğrencileri ile birlikte robot uygulamalarını görmek için ESTAŞ’a geldik. Burada öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgileri hayatta nasıl uygulandığını görme şansı yakaladılar. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin birçoğu ESTAŞ’da çalışıyor. Sanırım ESTAŞ çalışanlarının yüzde 90’dan daha fazlası meslek lisesi mezunu, bu bizim için bir gurur. ESTAŞ’ın ürettiği değerler hem ülkemiz hem de ilimiz için farklı bir değer ve gurur" dedi.

"Meslek liselerinin bizim için önceliği var"

ESTAŞ’ta bünyesinde imalat mühendisi olarak çalışan Sefa Sezgin, meslek lisesi öğrencilerinin firma için önem arz ettiğini söyleyerek, "Bugün meslek lisemizden arkadaşlarımız geldi ve onlara ESTAŞ bünyesinde yaptığımız işlerden bahsettik. Talaşlı imalat üzerindeki dişli üretim tekniklerinden, tornalamadan, dik ve dişli açma işlemlerinden bahsettik. Bu şekilde bütün işlemlerden bahsederek programı sonlandırdık. Meslek liselerinin bizim için önceliği var. Çünkü eğitim öğretim yıllarında torna ve dik işlem tezgahlarını gördükleri için buraya geldiklerinde bir altyapı oluşuyor ve buraya geldiklerinde daha kolay iş kabiliyetlerine sahip olabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alan öğrencisi Çınar Arda Özlü, okulda öğrendikleri teorik bilgileri iş sahasında gördüklerini, bu sayede okul ve sahadaki iş hayatlarının daha olumlu etkileneceğini söyledi.

İHA

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