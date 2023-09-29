Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; aşırı yağıştan kaynaklı sel ve su baskınlarının olumsuz etkilediği Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi’nin hasar tespit çalışmaları sonrası, vatandaşların 740 bin TL’lik zararını karşılayarak yaraları sarmaya devam ediyor.

3 Eylül’de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan afet sonrası Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla büyükşehir belediyesi ekipleri, sel bölgelerinde koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kuvvetli yağışlardan etkilenen Bünyan ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde incelemiş, kısa sürede zararın giderilmesi için gayret göstereceklerini ifade etmişti. Bu çerçevede, Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında zararların bir kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Başkan Büyükkılıç’ın talimatları sonrasında Bünyan ilçesi, Kahveci Mahallesi’nde 320 bin TL maliyetle 350 metrelik duvar yapımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, bölgede 50 bin TL’lik de inşaat malzemesi kullandı. Üreticiyi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine çiftçinin yanında yer alarak, bölgedeki selden olumsuz etkilenen üreticiye 220 bin TL’lik 15 ton buğday tohumu, 150 bin TL’lik 12 ton arpa tohumu ve 15 ton saman dağıtımı gerçekleştirdi.

25 gün gibi kısa sürede Kahveci Mahallesi’nin zararlarını gideren ve yaraları saran Büyükşehir’in bu hizmet ve destekleri, toplam 740 bin TL’ye mâl oldu.