Sel Mağduru Kapuzbaşı ve Büyükçayır Mahalleleri için TBMM'ye soru önergesi

Ersoy, şiddetli yağışlar sonucunda bölgede sel, su baskını ve heyelanların meydana geldiğini, yamaçlardan kopan kaya ve toprak kütlelerinin yerleşim alanlarına ve ulaşım yollarına zarar verdiğini belirtti. Yaşanan afet nedeniyle vatandaşların maddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ersoy, can ve mal güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Önergede; afet sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı, vatandaşlara yönelik destek programlarının uygulanıp uygulanmayacağı, zarar gören yol ve altyapının onarım süreci ile bölgede benzer afetlerin tekrar yaşanmaması adına planlanan çalışmalar hakkında sorular yöneltildi. Ayrıca AFAD tarafından bölgedeki afet risk analizlerinin güncellenmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığı da Bakanlığa soruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Ersoy, “Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerimizde yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çitfçi’ye yazılı soru önergesi verdik. Yahyalı’mızın ve hemşerilerimizin yanındayız. Konunun takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.