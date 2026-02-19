Sel riskine karşı hayvanlar tahliye edildi

Kayseri'de dün etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrasında Boğazköprü Mahallesinde hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı.

Sel riskine karşı hayvanlar tahliye edildi

Kayseri’de dün etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrasında önlemler alındı. Kayseri ​Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İlçe Müdürü Ahmet Dilmaç ve Veteriner Hekimleri ile
birlikte Boğazköprü Mahallesinde hayvanların güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlandı.

Yapılan açıklamada, “Üreticin her daim yanındayız, olası tüm risklere karşı sahadaki incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sel riskine karşı teyakkuzdayız” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!