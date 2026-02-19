Sel riskine karşı hayvanlar tahliye edildi
Kayseri'de dün etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrasında Boğazköprü Mahallesinde hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı.
Kayseri’de dün etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrasında önlemler alındı. Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İlçe Müdürü Ahmet Dilmaç ve Veteriner Hekimleri ile
birlikte Boğazköprü Mahallesinde hayvanların güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlandı.
Yapılan açıklamada, “Üreticin her daim yanındayız, olası tüm risklere karşı sahadaki incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sel riskine karşı teyakkuzdayız” denildi.