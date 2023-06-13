Sel tarım arazilerine zarar verdi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinden etkili olan sel tarım arazilerine zarar verdi.
- 13.06.2023 17:13
- Güncelleme: 13.06.2023 17:13
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ın Şarkışla ilçesinden etkili olan sel tarım arazilerine zarar verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Sivas’ta akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak bir süre sonra sele dönüştü. Gazibey ve Güney köyleri arasında yaşanan sel tarım arazilerine zarar verdi.
İHA
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