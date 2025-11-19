Selanik göçmeni Dönmez'e öğrencilerden hediye
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personelleri, 'Sevgi Battaniyesi' projesi kapsamında 96 yaşındaki Selanik göçmeni Hatice Dönmez'e öğrencilerin ördüğü battaniyeyi hediye edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönüllülük çalışmaları kapsamında yürütülen ‘Sevgi Battaniyesi’ projesi, sanat atölyesinde öğretmenlerin, öğrencilerin ve gönüllülerin bir araya gelerek battaniye örmesini amaçlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personelleri, Bünyan Yılmaz Turhan Yurdu’nda 96 yaşındaki Selanik göçmeni Hatice Dönmez’i ziyaret ederek, ‘Sevgi Battaniyesi’ projesi kapsamında öğrencilerin ördüğü battaniyeyi hediye etti.