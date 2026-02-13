Selanik'ten Hunat'a Uzanan Bir Hayat: Hasbekli Hoca'nın İz Bırakan Yolculuğu

Giresun, Zile ve Suşehri gibi birçok yerleşim yerinde ilim yolculuğunu sürdüren Akan, Yozgat’ın Güllük Köyü’ne yerleşti. Hem geçimini sağlamak hem de hafızlığını ve Arapça bilgisini geliştirmek amacıyla Sarıkaya ilçesinin Hasbek beldesine geçti.

Kayseri’ye Gelişi Bir Tesadüf Değildi

Kayseri’ye buğday satmak için geldiği günlerden birinde Hunat Camii’nde Kur’an okuyan Akan’ın tilaveti, cemaatin ve şehrin ileri gelenlerinin dikkatini çekti. Bu etki, onu Kayseri’ye yerleşmeye ikna etti. Kumaşçı Hacı Seyit Mehmet Efendi’nin mağazasında tezgahtarlık yaparken, aynı zamanda Kurra Hafız Mahmut Efendi’den ders alarak hafızlığını pekiştirdi.

Hocasının vefatının ardından Hunat Camii’nde imam hatiplik görevini üstlenen Akan, cami bünyesindeki Kur’an kursunun da başına geçti. 1948 yılında Taşçıoğlu’nun vakfettiği binaya taşınan kurs, Kayseri’de hafızlık eğitiminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

“Hasbekli” Namıyla Anılan Bir İlim Adamı

Kayseri’ye Hasbek beldesinden geldiği için “Hasbekli Hoca” olarak tanınan Mümin Akan, hem dini eğitimdeki katkıları hem de örnek yaşamıyla hafızalarda yer etti. 19 Ocak 1989’da Kayseri’de vefat eden Akan'ın cenazesi mahşeri bir kalabalık tarafından mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Kayseri ilim dünyasına büyük katkıları olan, Kuran Hadimi hasbekli Hoca ardında ilimle yoğrulmuş bir ömür ve saygıyla anılan bir miras bıraktı.