Selçuk Amca'dan çocuklara iftar standı

Kayseri’de çocuklara özel stantlar kuruldu. Selçuk Amca tarafınan kurulan standlarda iftar saatine doğru gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan özel kuradan istedikleri hediyeyi seçebiliyor. Standlarda sürpriz hediyeler, nakit para ödülleri bulunuyor. Yapılan açıklamada ise “Eğer siz de bir minik kalbin heyecanına ortak olmak veya Selçuk Amca’nın bu güzel enerjisinden ilham almak isterseniz, şehrin belli noktalarındaki bu neşeli stantlara mutlaka uğrayın” ifadelerine yer verildi.