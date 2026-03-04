Selçuk Amca'dan çocuklara iftar standı

Kayseri'de Selçuk Amca tarafından kurulan özel duraklar, oruç tutan çocuklar için ödül noktası haline geldi. İftar saatine doğru stantlara gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan özel kuradan istedikleri hediyeyi seçebiliyor. Yapılan açıklamada, 'Eğer siz de bir minik kalbin heyecanına ortak olmak veya Selçuk Amca'nın bu güzel enerjisinden ilham almak isterseniz, şehrin belli noktalarındaki bu neşeli stantlara mutlaka uğrayın' denildi.

Selçuk Amca'dan çocuklara iftar standı

Kayseri’de çocuklara özel stantlar kuruldu. Selçuk Amca tarafınan kurulan standlarda iftar saatine doğru gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan özel kuradan istedikleri hediyeyi seçebiliyor.  Standlarda sürpriz hediyeler, nakit para ödülleri bulunuyor. Yapılan açıklamada ise “Eğer siz de bir minik kalbin heyecanına ortak olmak veya Selçuk Amca’nın bu güzel enerjisinden ilham almak isterseniz, şehrin belli noktalarındaki bu neşeli stantlara mutlaka uğrayın” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı - Göksun yolu trafiğe açıldı
Pınarbaşı - Göksun yolu trafiğe açıldı
Komşularının evinin kurşunlandığı olayla suçlanan Metin Işık'ın cezası kesinleşti
Komşularının evinin kurşunlandığı olayla suçlanan Metin Işık’ın cezası kesinleşti
Kayseri-Erciyes, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolu trafiğe kapalı
Kayseri-Erciyes, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolu trafiğe kapalı
AFAD Başkanı Pehlivan, 'Türkiye, 485 diri fay hattıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde'
AFAD Başkanı Pehlivan, “Türkiye, 485 diri fay hattıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde”
Kayseri dahil 35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 gözaltı
Kayseri dahil 35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 gözaltı
Kadın hırsız yakalandı
Kadın hırsız yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!