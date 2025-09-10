Selçuk Amca Derneği'nden 29 mahallede 29 etkinlik

Selçuk Amca Derneği, DMD ve SMA hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla Kayseri’nin 29 mahallesinde “Çocukların Neşeli Dünyası” ile 29 ayrı etkinlik gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde çocuklara pamuk şeker, çeşitli hediyeler ve sürprizler dağıtıldı. Kayseri’nin tanınan isimlerinin de destek verdiği etkinlikte halk konseri, sohbet, çeşitli etkinlikler ve çocukların saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Dernek Başkanı Selçuk Amca yaptığı açıklamada "Öncelikle dernek yönetim ekibine minnetarım. Asıl kahramanlarımız onlar. Ekip olarak DMD ve SMA hastası çocuklara bağış toplamak için bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz, Kayseri’de çocuk festivalleri, akşam sinemaları ve ünlü sanatçı Ömer Can Şimşek’in sahne alacağı konserlerle farkındalık çalışmalarımızı büyüteceğiz dedi.

Öte yandan yapılanma bittikten sonra merakla beklenen çalışmayı kamuoyuna duyuracağını bildirdi.