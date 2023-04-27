Selçuk Bayraktar Ve Bakan Varank, Kayseri İHA'sına imzasını attı

Kocasinan Belediyesi, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmaları’nda stant açtı. Stanttı ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocasinan’ın İHA’sı ile aracına imzasını attı. Gençleri üretime teşvik eden, teknolojik alanda birçok yeniliğe imza atan Bayraktar ile Varank’a teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşasına büyük katkı sağlayacağız. Özellikle gençlerin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek projeler yapıyoruz” dedi.

Bursa’daki Yunuseli Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmaları’nda; Kocasinan Belediyesi’nin standını ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Kocasinan’ın İHA’sı ve aracına imzasını attı. Sancaktar, Gökay İHA ve Kartal Air Takımlarının finalde Kocasinan’ı temsil ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlerimize imkan verilirse neler yapabileceklerine burada şahit olduk. ”diye konuştu. Yapılan her projede gençlere pozitif fark yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak TEKNOFEST’e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 18 takıma teknik ekipman ve cihaz desteği verdiklerine dikkat çekerek;“ Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerimiz, standımızda sergilenen çalışmalarımızı çok beğendi ve oldukça ilgi gösteriyor. Özellikle gençleri üretime teşvik eden, teknolojik alanda birçok yeniliğe imza atan ve standımızı ziyaret eden Sayın Bayraktar’a teşekkür ediyorum. Ayrıca aracımıza kendi imzalarını atan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Sayın Hasan Mandal’a da teşekkür ediyorum. Yaptığımız hizmetlerin ne kadar isabetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz tesislerimizle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kocasinan Belediyesi olarak TEKNOFEST yarışması başladığından beri gençlerimize destek veriyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız Kocasinan Teknoloji Festivalini (KOCAFEST) ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz, KOCAFEST’te en güzel şekilde ortaya koydu. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Gençlerimizin geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla gençleri geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.