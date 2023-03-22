Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı seçildi
AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı görevinden aday adaylığı için ayrılan Hüseyin Okandan'ın yerine İlçe Başkan Yardımcısı Selçuk Melekoğlu getirildi.
- 22.03.2023 19:47
- Güncelleme: 22.03.2023 19:47
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AK Parti Kocasinan ilçe başkanı Hüseyin Okandan milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmişti. Bunun üzerine AK Parti Kocasinan İlçe Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Selçuk Melekoğlu Okandan'ın yerine Kocasinan İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.
Yeni ilçe başkanı seçildi.
1ha
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