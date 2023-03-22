Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı seçildi

AK Parti Kocasinan ilçe başkanı Hüseyin Okandan milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmişti. Bunun üzerine AK Parti Kocasinan İlçe Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Selçuk Melekoğlu Okandan'ın yerine Kocasinan İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Yeni ilçe başkanı seçildi.